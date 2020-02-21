«Вы слишком многого ждете от Саши». Брызгалов объяснил, почему Овечкин был не так хорош на Олимпиаде в Ванкувере

Экс-вратарь сборной России Илья Брызгалов постарался объяснить, почему нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин не смог ярко проявить себя на Олимпиаде в Ванкувере.

— Если пройтись по персоналиям, то в сборной России много кто выступил ниже ожиданий на Олимпиаде. Гораздо большего ждали от Овечкина. Не только силового приема против Ягра.

— Вы слишком многого от него ждете. Там был собран весь цвет мирового хоккея. Он — один из них. В чем-то получше, в чем-то похуже. И доминировать на этом уровне, как от него ждут, — это довольно сложно. Особенно против Канады. Вы посмотрите на состав канадцев. Там все игроки высочайшего мирового уровня. Для которых прикрыть или нейтрализовать Сашку — не является сверхъестественной задачей. И ему тут нужна помощь. Как и другим хоккеистам. А для этого нужен четкий рисунок игры. Четкий план. Допустим, преодоления обороны соперника. Надо знать сильные и слабые стороны игроков соперника. Что мы можем использовать. Кто против кого когда выходит. Кого на кого ты накладываешь. Вышла эта тройка — ага, выпускаем тех-то. Вышла другая — этих нужно срочно убрать. Такой работы у нас не было.

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