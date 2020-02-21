«Быков и Захаркин нас не слышали. И не слушали». Брызгалов рассказал о поражении России от Канады в Ванкувере

Бывший голкипер сборной России Илья Брызгалов поделился воспоминаниями о выступлении национальной команды на Олимпиаде-2010 в Ванкувере.

— Был ли в той сборной России лидер, к которому все прислушивались?

— Нет. Там все были лидерами. Все звезды приехали. У коротких турниров своя специфика. Для успеха в них нужна сильная хорошая тренерская рука. Дать идею, объединить ребят. Рассказать, что мы хотим воплотить в жизнь.

— А этого не было?

— К сожалению, нет. Знаете, я много думал об этом, размышлял по этому поводу. Но тогда я помоложе был, поэмоциональнее. У меня, конечно, были претензии к Игорю Владимировичу Захаркину и Вячеславу Аркадьевичу Быкову. Но потом я многое переосмыслил. Они просто не понимали, куда они едут и с кем будут играть. Не понимали, что это за турнир, какая на нем может сложиться ситуация. Они были не готовы. А пока ты на себе эту Олимпиаду не прочувствуешь...

Быков, допустим, ездил на Игры в качестве игрока. Но тогда энхаэловцами на них не пахло. И как для тренера все-таки это у него был первый такой опыт. Поэтому они просто не знали, что делать. Ведь надо получить такой опыт, чтобы потом, учитывая эти ошибки, готовить следующую команду. А то, что мы — я в том числе — пытались им объяснить, донести словами, совсем не работало. Они нас не слышали. И не слушали. С многими вещами так — пока не испытаешь на своей собственной шкуре, ничего не поймешь. Олимпиада в этом ряду. Тебе могут тысячу раз повторять: «Не делай так, не делай так, будет плохо». А ты все равно за свое: «Да чего будет плохо-то?». Сделал — и реально плохо. И ты такой: «Чего ж я не послушал?»

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