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Японский вирусолог утверждает: сейчас проведение Игр в Токио невозможно из-за коронавируса

19 февраля 2020, 22:24

Авторитетный японский вирусолог Хитоси Оситани утверждает, что если бы Олимпиада в Токио была намечена на ближайшие дни, то это было бы невозможно. Причиной стала эпидемия коронавируса, начавшаяся в Китае в конце прошлого года.

— Нам нужно найти оптимальную стратегию для проведения безопасной Олимпиады, — цитирует AP Оситани. — Сейчас у нас нет эффективной тактики, и я думаю, что сейчас провести Олимпиаду было бы очень сложно. Но возможно, в конце июля ситуация имзенится.

Сейчас нам нужно предотвратить эпидемию в Японии. Будет ли эпидемия продолжаться до Олимпиады или нет, зависит от вируса и усилий по его предотвращению со стороны международного сообщества. Никто не сможет предсказать, сможем ли мы сдержать его и положить конец до начала Олимпиады.

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