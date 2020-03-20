Вячеслав Колосков: «В случае закрытых границ Олимпиаду перенесут, если вообще не отменят»

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков поделился мнение о массовой отмене спортивных мероприятий в связи с пандемией коронавируса. Ранее чемпионат Европы по футболу был перенесен на следующий год, Олимпийские игры — под вопросом.

- Верите, что олимпийский огонь в столице Японии будет зажжен в июле?

— Очень хочется, чтобы так и было, но это маловероятно, — цитирует Колоскова «Спорт уик-энд». — Самый строгий карантин сейчас в азиатских странах. Олимпиада без зрителей — это нонсенс. Понятно, что в случае закрытых границ Игры перенесут, если вообще не отменят.

— Кто сможет компенсировать убытки, которые понес профессиональный спорт?

— А кто понес убытки? Разве кому-то из футболистов в РПЛ или хоккеистов в КХЛ не платят зарплату? Контракты с телевидением заключены на сезон. Не знаю, прописаны ли в них форс-мажорные ситуации, но рано или поздно игры возобновятся, и трансляции продолжатся.

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 244 517 человек. Умерших — 10 030, выздоровевших — 86 025. В России на данный момент подтверждено 199 случаев заражения. Основные очаги заражения: Китай, Италия, Иран, Испания, Германия, США.