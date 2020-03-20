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Томас Бах: «Отмена Олимпиады не стоит на повестке дня»

20 марта 2020, 11:30
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Президент Международного олимпийского комитете Томас Бах рассказал о ситуации с Олимпийскими играми. Большинство соревнований, включая чемпионат Европы по футболу-2020, перенесены из-за пандемии коронавируса.

— Мы затронуты этим кризисом, как и все остальные, обеспокоены, как и все остальные, — цитирует Баха The New York Times. — Мы не живем в пузыре или на другой планете, находимся в центре нашего общества.

Отмена не стоит на повестке дня. Мы стремимся к успешному проведению Игр. Мы не знаем, какой будет ситуация. Конечно, рассматриваем различные сценарии, но наше отличие от многих других профессиональных лиг в том, что у нас есть четыре с половиной месяца.

Что делает этот кризис таким уникальным и настолько трудным для преодоления, так это неопределенность. Никто сегодня не может сказать вам, что произойдет завтра, что будет через месяц,

Ранее сообщалось, что из-за ситуации с коронавирусом Олимпиада-2020 может быть перенесена. Летняя Олимпиада-2020 в Токио должна пройти с 24 июля по 9 августа.

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 244 517 человек. Умерших — 10 030, выздоровевших — 86 025. В России на данный момент подтверждено 199 случаев заражения. Основные очаги заражения: Китай, Италия, Иран, Испания, Германия, США.

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