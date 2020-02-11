Двукратная победительница турниров «Большого шлема» Светлана Кузнецова на пресс-конференции после игры с Дженифер Брэди (6:3, 6:1) на St.Petersburg Ladies Trophy рассказала о возвращении в топ-20 и возможном участии в Олимпийских играх.

— Я давно не ставлю себе цели на турнире. Это зависит от многих факторов. Для меня это банально — максимум отдаваться в каждом матче. Конечно, я хочу хорошего результата.

Олимпиада? Я не знаю, что будет завтра, а вы мне про Олимпиаду, Если срастется будет, нет — значит нет.

Я считаю, что играю на уровне топ-20, просто надо набрать матчи, сыграть их. Сегодня была игра хорошего уровня. Я не заглядываю вперед. Просто хочу играть каждый матч от начала и до конца. Не вижу проблем, чтобы войти в топ-20. Это зависит от организма и от меня. Не всегда дают wild card, не всегда я готова играть квалификацию. Но почему бы нет? — сказала Кузнецова. (Дмитрий Зимин)