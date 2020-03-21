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Новости   //    Олимпиада   //    Токио-2020

НОК США считает, что не нужно спешить в принятии решения о проведении Олимпиады-2020

10:13
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Председатель совета директоров Олимпийского и Паралимпийского комитетов США Сюзанна Лайонс поделилась мнением о сроках проведения Олимпиады в Токио.

— Я думаю, мы бы согласились с мнением МОК о том, что нам нужно больше экспертных консультаций и информации, чем мы имеем сегодня, — цитирует Лайонса France Press. — Но нам не нужно принимать решение сейчас, потому что Игры не состоятся на следующей неделе или через две недели. До Олимпиады еще четыре месяца, и я считаю, что многое может измениться за этот промежуток времени.

Из-за эпидемии коронавируса были отменены и перенесены почти все крупные состязания, однако о переносах Олимпиады в Токио до сих пор нет никакой информации. Игры должны пройти с 24 июля по 9 августа.

По данным на 20 марта всего в мире выявлено более 234 тысяч случаев заражения коронавирусом. Более 84 тысяч выздоровели, 9861 человек умер. В России зафиксировано 253 случая заражения.

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