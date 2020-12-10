На Исполкоме ОКР обсудили подготовку к Играм в Токио

В четверг в Москве состоялось заседание исполкома Олимпийского комитета России, на котором обсудили изменения и дополнения в программы подготовки к ближайшим Играм, а также подвели итоги экономической деятельности организации за текущий год.

— Мы рассмотрели финансовые итоги уходящего года и утвердили план на 2021 год, — отметил глава ОКР Станислав Поздняков. — Он включает в себя финансирование мероприятий по подготовке и участию в Олимпийских играх в Токио, по известным причинам перенесенных на следующее лето. В 2021 год ОКР входит экономически полностью состоятельным и готовым исполнять свои обязательства по всем этапам подготовки и выступлению на Играх. Если подвести итоги, можно сказать, что мы являемся финансово стабильной организацией. И как полноценный участник олимпийского движения с оптимизмом смотрим в будущее.

Олимпийские игры из-за пандемии коронавируса сместились на год и пройдут в Токио с 23 июля по 8 августа 2021 года.

(Антон Бабошин)