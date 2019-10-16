МОК планирует перенести в Саппоро марафон на ОИ-2022

МОК объявил о планах перенести в Саппоро марафонский забег и соревнования по спортивной ходьбе в рамках летней Олимпиады-2020 в Токио, сообщается на официальном сайте организации.

Отмечается, что перенос состязаний позволит организовать их в более комфортных условиях. В Саппоро температура в течение дня на 5-6 градусов ниже, чем в Токио, который находится на 800 км южнее.

Рабочая группа МОК пришла к выводу, что во время марафона и соревнований ходоков влияние жары на организм спортсмена будет наиболее критичным.

«Я бежала, а вдоль трассы лежали «трупы». Нечеловеческий экстрим на чемпионате мира