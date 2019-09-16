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Новости   //    Олимпиада   //    Токио-2020

Мэр японского города пожаловался на отсутствие финансирования на Олимпиаду-2020

16 сентября 2019, 10:04

Мэр японского города Рифу Ютака Кумагаи пожаловался на отсутствие финансирования со стороны властей города при подготовке к Олимпиаде-2020. Основные соревнования пройдут в Токио, в Рифу пройдет несколько игр футбольного турнира. По словам мэра, правительство обещало помочь восстановлению региона, пострадавшего от землетрясения и цунами в 2011 году.

— Правительство не оказывает нам никакой помощи, мы не получили от них никаких средств, — цитирует AP Кумагаи. — Говорят, что Токио-2020 — символ реконструкции, но когда речь идет о бюджете, у нас нет никаого бюджета на Олимпийские игры.

Игры в Токио пройдут с 24 июля по 9 августа 2020 года.

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