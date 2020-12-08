Лукашенко ответил «банде Баха» на запрет посещать Олимпиаду
Президент Белоруссии и глава НОК страны Александр Лукашенко высказал свое мнение о санкциях Международного олимпийского комитета (МОК). Также он резко выразился в адрес главы МОК Томаса Баха.
«Надо нам обратиться в суд. Пусть Бах и банда расскажут, в чем моя вина, что я свою страну защищаю?!» — цитирует главу государства БелТА.
Ранее стало известно, что Международный олимпийский комитет запретил Лукашенко и другим представителям НОК Белоруссии участвовать в любых мероприятиях под эгидой МОК. Также они не могут участвовать или присутствовать на Олимпийских играх. Кроме того, в МОК решили заморозить все выплаты НОК страны за исключением тех, которые идут непосредственно на подготовку спортсменов к Олимпиадам.
Также в МОК призывают международные спортивные федерации допускать до соревнований всех белорусских спортсменов без какой-либо дискриминации за их политические взгляды. Кроме того, все контакты с НОК страны прекращены до принятия дальнейшего решения.
Сам Лукашенко отметил, что не согласен с решением организации, хоть и не планировал участвовать в мероприятиях МОК. Ранее МОК получил доклад по поводу возможного нарушения белорусской стороной Олимпийской хартии.
Указанные выше меры являются временными, в МОК оставляют за собой право в дальнейшем принять любые решения в зависимости от ситуации. Также организация призывает всех участников олимпийского движения защитить права белорусских спортсменов.
Дополнительная информация:
https://www.belta.by/president/view/lukashenko-prokommentiroval-reshenie-mok-o-vvedenii-sanktsij-419154-2020/
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