Хайо Зеппельт высказался о возможном отстранении России от Олимпиады

Немецкий журналист Хайо Зеппельт прокомментировал информацию о возможном отстранении России от Олимпиады-2020. Ранее журналист Sunday Times Джордж Арбутнотт сообщил о такой возможности в связи с делом прыгуна в высоту Данила Лысенко.

"Выглядит как еще один кусочек непрекращающейся истории. Руководители российской легкой атлетики не выучили урок?" - написал Зеппельт в Твиттере.

Лысенко с 3 августа 2018 года временно отстранен от международных соревнований по причине пропуска нескольких допинг-тестов. Расследование показало, что чиновники из Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) могли сфальсифицировать документы по его делу.

Напомним, что Зеппельт стал автором серии фильмов о допинге в российском спорте, первый из которых привел к отстранению ВФЛА и РУСАДА.