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Новости   //    Олимпиада   //    Токио-2020

Дончич намерен сыграть за сборную Словении в отборе на Олимпиады-2020

23:09
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Словенский защитник клуба НБА «Даллас Маверикс» Лука Дончич заявил, что планирует помочь сборной Словении в квалификационном турнире летней Олимпиады 2020 года.

— Конечно, я сыграю за сборную, — приводит слова Дончича литовский обозреватель Донатас Урбонас в Twitter.

Соперниками сборной Словении в квалификации станут команды Польши и Анголы, в случае победы над которыми словенцы поборются за путевку на Игры с победителем в трио Литва — Южная Корея — Венесуэла.

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