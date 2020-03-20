Член Олимпийского комитета Японии предложила перенести Олимпиаду из-за коронавируса

Член Олимпийского комитета Японии Каори Ямагути призвала отложить проведение Олимпиады-2020 в Токио из-за пандемии коронавируса.

Олимпиада в Токио должна пройти с 24 июля по 9 августа.

— Игры следует отложить в нынешней ситуации, когда спортсмены не могут хорошо подготовиться, — приводит слова Ямагути Nikkei. — Попросив атлетов тренироваться в этих условиях, МОК обрекает себя на критику за то, что не ставит спортсменов на первое место.

Почти все спортивные соревнования были перенесены или отменены из-за эпидемии коронавируса. По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 244 517 человек. Умерших — 10 030, выздоровевших — 86 025. В России на данный момент подтверждено 199 случаев заражения. Основные очаги заражения: Китай, Италия, Иран, Испания, Германия, США.