Илья Ковальчук: "За музыку перед финалом Игр-2018 Капризов отвечал"

Нападающий "Лос-Анджелеса" Илья Ковальчук в интервью "СЭ" рассказал, какую музыку слушала сборная России​ перед финалом Олимпиады-2018. Тогда россияне выиграли золотые медали.

– Какую музыку слушали в раздевалке перед финалом, что говорил Олег Знарок? Что вообще вспоминается о тех часах и минутах?

– У Знарка всегда были пламенные речи перед матчами. А потом мы вставали в круг, кто-то один говорил, и мы заряжались друг от друга энергией. А перед финалом и не надо было никого заряжать. Игра, по-моему, была довольно ранняя, поэтому дневного сна не было. Из-за этого все было чуть-чуть скомкано. Огромная ответственность – и все это понимали. Сейчас даже не могу вспомнить, что именно происходило перед игрой, но пролетело все как за одну секунду.

А за музыку у нас, по-моему, Каприз (Кирилл Капризов. – Прим. И.Р.) отвечал. Это надо у него спросить. Все нам потом предъявляли, что "Ленинград" после игры поставили, и Шнур там матом ругался сильно. Но это его творчество, и из песни слов не выкинешь!

Еще одним из главных лиц в нашем плейлисте был Баста. Его песни всегда в раздевалках наших хоккейных команд. По крайней мере, в Питере постоянно играл, в сборной всегда так. Про другие команды не знаю. Думаю, что у него очень много мотивирующих песен, которые можно слушать и перед игрой, и после. (Игорь Рабинер)

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