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2 года назад российские хоккеисты обыграли Германию и взяли олимпийское золото

25 февраля 2020, 09:05
25 февраля 2018. Пхенчхан. Россия — Германия — 4:3 ОТ. Радость российских хоккеистов. Фото Reuters
25 февраля 2018. Пхенчхан. Россия — Германия — 4:3 ОТ. Радость российских хоккеистов. Фото Reuters

2 года назад российские хоккеисты обыграли Германию (4:3 ОТ) на Олимпийских играх в Пхенчхане. Сборная России завоевала олимпийское золото впервые с 1992 года.

25&nbsp;февраля 2018 года. Пхенчхан. Сборная России&nbsp;&mdash; чемпион Олимпийских игр.

Тем не менее МОК не признал победу сборной России, так как выступала сборная Олимпийских спортсменов из России без национального флага, поэтому формально атлеты из сборной России ни разу не завоевывала олимпийское золото.

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