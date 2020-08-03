Весь мир плакал, когда Мишка улетел. 40 лет назад закрылась Олимпиада в Москве

3 августа 1980 года состоялась торжественная церемония закрытия летних Олимпийских игр, которые проходили СССР.

Белый олимпийский флаг был медленно опущен под звуки олимпийского гимна. К чаше с олимпийским огнем под исполнение оды «О спорт — ты вечный прогресс» подошли девушки в туниках и образовали композицию, напоминающую древнегреческую фреску. Олимпийский огонь в чаше медленно угасал.

На экране художественного фона, выполненного из цветных щитов, возник образ Миши, символа Олимпиады-80. Появилась надпись «Доброго пути!», и из глаза медведя покатилась слеза. На арену стадиона вступил оркестр, выполнивший под звуки марша ряд перестроений. Затем на поле стадиона вышли спортсмены, которые синхронно выполнили упражнения, каждый из своего вида спорта.

В самом конце церемонии закрытия гостей и телезрителей ждал сюрприз. На середину стадиона, ухватившись за разноцветные воздушные шары, под песню композитора Александры Пахмутовой и поэта Николая Добронравова «До свидания, Москва» в исполнении Льва Лещенко и Татьяны Анциферовой, выплыл огромный Миша — олимпийский символ. Он помахал на прощание лапой и стал медленно подниматься над стадионом до тех пор, пока не исчез в ночном московском небе.

Во время исполнения песни многие зрители плакали.