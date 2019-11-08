В России реализовано более трех тысяч билетов на Олимпиаду-2020

Представитель официального билетного агента ОКР Анна Багрова рассказала, сколько билетов на Олимпиаду-2020 приобрели из России.

— Онлайн продажа билетов началась 28 октября, — приводит слова Багровой официальный сайт ОКР. — На данный момент реализовано более 3-х тысяч билетов.

— Из каких регионов к вам уже поступили запросы на билеты? Где болельщики проявляют большую активность?

— Градация покупательской активности на данный момент по городам выглядит так: Москва, Санкт-Петербург, Владивосток, Хабаровск, Новосибирск, Краснодар, Самара, Южно-Сахалинск, Екатеринбург, Якутск.

— Во сколько обойдется болельщикам посещение церемоний открытия и закрытия Игр-2020?

— Такие билеты традиционно являются самыми дорогими. Билет на церемонию открытия стоит 208 896 рублей в категории А, а в самой бюджетной категории Е — 10 118 рублей. Что касается церемонии закрытия, порядок цен такой: от 10 118 до 154 496 рублей.

Олимпийские игры-2020 пройдут в Токио с 24 июля по 9 августа.