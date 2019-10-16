Олимпиада
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Актуальные турниры
Теги
Горячие темы
Авторские рубрики
Новости   //    Олимпиада

Россия заняла шестое место в медальном зачете Всемирных пляжных игр

16 октября 2019, 21:58

В Дохе завершились первые Всемирные пляжные игры. Сборная России заняла шестое место в медальном зачете, выиграв 7 медалей (2-2-3).

Золото России принесли знаменосец сборной, прыгун на водных лыжах с трамплина Владимир Рянзин и мужская команда по баскетболу 3x3.

Серебро взяли Денис Адеев в плавании на открытой воде на дистанции 5 км и мужская команда по пляжному футболу.

Бронзу завоевали Елена Калинина (кайтбординг), а также Дарья Чуракова/Ирина Глимакова и Никита Бурмакин/Сергей Купцов в пляжном теннисе.

Первой в общем зачете стала Испания (10, 7-1-2), второй — Бразилия (12, 5-4-3), третьей — Италия (6, 4-1-1), четвертая позиция у США (8, 4-0-4), пятая — у Японии (5, 3-2-0).

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
1
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир