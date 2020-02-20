Россия начнет олимпийский квалификационный турнир матчем с Мексикой

Международная федерация баскетбола обнародовала расписание квалификационного турнира на Олимпийские игры в Токио в 2020 году.

Сборная России начнет квалификацию в хорватском Сплите. В рамках группы А российской сборной предстоит встреча со сборной Мексики 24 июня. 25 июня сборная России сыграет с Германией.

Полуфинальные матчи квалификационного турнира пройдут 27 июня, а решающая встреча за путевку на Олимпийские игры в Токио — 28 июня.

В полуфинальных матчах две лучшие команды из группы А сыграют с двумя лучшими из группы B, в состав которой входят сборные Хорватии, Бразилии и Туниса.