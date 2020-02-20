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Пять голов Буре в ворота Финляндии. Исторический полуфинал России на Олимпиаде в Нагано-98

20 февраля 2020, 09:45
Павел Буре в матче с Финляндией. Фото Reuters
Павел Буре в матче с Финляндией. Фото Reuters
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Сегодня исполняется 22 года пента-трику форварда сборной России Павла Буре в матче против сборной Финляндии в 1/2 финала хоккейного турнира зимней Олимпиады 1998 года в Нагано (Япония).

Россияне в полуфинале обыграли Финляндию со счетом 7:4. Буре забросил пять шайб. Также отличились Михаил Шталенков, Алексей Жамнов и Андрей Коваленко. В финале россияне уступили сборной Чехии (0:1) и стали серебряными призерами.

Подробнее о хоккейном турнире Олимпиады-1998 можно прочитать здесь.

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