Оргкомитет предложит брейкданс, серфинг, скалолазание и скейтбординг для включения в программу Игр-2024

Оргкомитет Олимпиады-2024 огласил виды спорта, которые будут предложены Международному олимпийскому комитету (МОК) для включения в программу Игр, сообщает BBC. Ими стали брейкданс, серфинг, скалолазание и скейтбординг.

Три последних вида спорта дебютируют на Олимпиаде-2020 в Токио, брейкданс в программу Игр еще не включался.

По словам главы оргкомитета Тони Эстанге, данные виды спорта сделают программу "более урбанистической и более артистичной" МОК рассмотрит это предложение и примет решение в декабре 2020 года.

В 2018 году брейкданс был представлен на юношеских Олимпийских играх в Буэнос-Айресе. Победу в нем у юношей одержал россиянин Сергей Чернышев под псевдонимом "Бамблби", у девушек - японка Раму Кавай.

Олимпийские игры-2024 пройдут в Париже с 24 июля по 11 августа.