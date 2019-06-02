00:33 2 июня | Олимпиада

Английские СМИ: Россию могут отстранить от участия в Олимпиаде-2020

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Россия может быть не допущена на Олимпиаду-2020 из-за допингового скандала с участием прыгуна в высоту Данилы Лысенко, утверждает журналист Sunday Times Джордж Арбутнотт. 22-летний спортсмен с 3 августа 2018 года временно отстранен от международных соревнований по причине пропуска нескольких допинг-тестов. Расследование показало, что чиновники из Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) могли сфальсифицировать документы по его делу. 

- Россия может столкнуться с запретом на участие в Олимпиаде-2020 из-за того, что высокопоставленные чиновники из ВФЛА причастны к изготовлению медицинских документов, которые могли бы скрыть допинговые выступления со стороны прыгуна в высоту, который считается претендентом на олимпийское золото, - написал Арбутнотт в своем Твиттере и проанонсировал материал в новом номере Sunday Times.

Напомним, из-за дисквалификации ВФЛА россиские легкоатлеты выступают в нейтральном статусе на международных соревнованиях с 2016 года. 

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