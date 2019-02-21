Федерация танцевального спорта РФ рассчитывает на золото в случае включения брейкданса в программу Игр-2024

Президент Всероссийской федерации танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла (ФТСАРР) Надежда Ерастова считает, что российские танцоры брейкданса могут побороться за золото на Олимпиаде-2024. Сегодня стало известно, что оргкомитет Игр-2024 предложил МОК внести брейкданс в программу соревнований.

- Безусловно, любой неолимпийский вид спорта мечтает войти в программу Олимпийских игр. Для меня весьма отрадно то, что брейк-данс, который совсем недавно присоединился к танцевальной семье, претендует на столь почетную миссию, - цитирует ТАСС Ерастову. - Надеюсь, что это состоится, а российские спортсмены, уверена, с наилучшей стороны покажут себя на соревнованиях. Мы, безусловно, будем рассчитывать на олимпийское золото.

В 2018 году брейкданс был представлен на юношеских Олимпийских играх в Буэнос-Айресе. Победу в нем у юношей одержал россиянин Сергей Чернышев под псевдонимом "Бамблби", у девушек - японка Раму Кавай.

Олимпийские игры-2024 пройдут в Париже с 24 июля по 11 августа.