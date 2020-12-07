Брейк-данс включен в программу Олимпиады-2024 в Париже

Международный олимпийский комитет включил в программу Игр новые дисциплины. На летней Олимпиаде-2024 в Париже будет представлен брейк-данс, сообщает Sportsnet.

Соответствующее решение было принято на заседании, которое прошло 7 декабря 2020 года.

Кроме того, программа летних Олимпийских игр пополнится также скейтбордингом, скалолазанием и серфингом.

Также было принято решение сократить общую квоту спортсменов на Играх 2024 года до 10,5 тысяч человек.

Больше всего сократилась квота в тяжелой атлетике.