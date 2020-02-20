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Белорусская сенсация против Швеции. Один из самых курьезных голов Олимпиады

20 февраля 2020, 09:20
2002 год. Белоруссия — Швеция — 4:3. Фото Reuters
2002 год. Белоруссия — Швеция — 4:3. Фото Reuters
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18 лет назад, 20 февраля 2002 года сборная Белоруссии обыграла сборную Швеции (4:3) в 1/4 финала хоккейного турнира Олимпиады.

Шведская команда проиграла, несмотря на значительное преимущество по броскам (47:19). Победная шайба на счету Владимира Копатя, который забросил от красной линии.

Белорусская команда заняла четвертое место на турнире. В полуфинале белорусы уступили сборной Канады (1:7), в матче за третье место — сборной России (2:7).

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