Тhe Hockey News собрал возможный состав сборной России на Олимпиаду-2022

Авторитетный североамериканский журнал Тhe Hockey News представил свою версию состава сборной России на Олимпиаду-2022, если бы туда могли поехать игроки Национальной хоккейной лиги. Пока НХЛ, ИИХФ и МОК не смогли договориться об участии игроков лиги на Играх в Китае.

Артемий Панарин — Евгений Малкин — Никита Кучеров

Александр Овечкин — Евгений Кузнецов — Андрей Свечников

Кирилл Капризов — Вадим Шипачев — Владимир Тарасенко

Евгений Дадонов — Никита Гусев — Александр Радулов

Иван Проворов — Вячеслав Войнов

Дмитрий Орлов — Никита Зайцев

Михаил Сергачев — Артем Зуб

Вратари: Андрей Василевский (основной), Игорь Шестеркин, Илья Самсонов.

В олимпийском турнире примут участие 12 команд, которые будут разбиты на три группы по четыре сборные в каждой. Сборные России, Чехии и Швейцарии попали в группу B.