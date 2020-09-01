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Защитник «Спартака» Рассказов отреагировал на смерть актера Клюева

1 сентября 2020, 22:28
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Защитник «Спартака» Николай Рассказов на своей странице в Instagram поделился фото актера и болельщика красно-белых Бориса Клюева, который умер во вторник, первого сентября в возрасте 76 лет.

22-летний футболист выложил фотографию актера, где добавил эмоджи с закрытыми глазами и сложенные вместе руки пальцами вверх (как в молитве).

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