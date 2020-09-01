Защитник «Спартака» Рассказов отреагировал на смерть актера Клюева
1 сентября 2020, 22:28
Защитник «Спартака» Николай Рассказов на своей странице в Instagram поделился фото актера и болельщика красно-белых Бориса Клюева, который умер во вторник, первого сентября в возрасте 76 лет.
22-летний футболист выложил фотографию актера, где добавил эмоджи с закрытыми глазами и сложенные вместе руки пальцами вверх (как в молитве).
Реакция Рассказова на смерть Бориса Клюева pic.twitter.com/5LEpkNZgBN— Алексей Лазуткин (@lazutkin88) September 1, 2020