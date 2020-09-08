Владимир Пресняков-старший: «Ефремов наказал себя страшнее, чем суд»

Известный музыкант, заслуженный артист России, болельщик «Спартака» Владимир Пресняков-старший прокомментировал вердикт суда в отношение Михаила Ефремова, приговоренного к 8 годам колонии по делу о ДТП, в которому погиб водитель Сергей Захаров.

— Михаил сам себя наказал страшнее, чем суд, — заявил Пресняков-старший. — Знаю, что Ефремов — совестливый парень. Считаю, что приговор слишком строгий. Возможно, экзальтированные девушки и рычащий Джигурда усугубили ситуацию. Суд — серьезная организация, и такие хайповые вещи могут только раздражать. Уверен, что защищай Ефремова адвокат типа Падвы, он бы признал вину, и наказание было бы меньше за счет детей и того, что исправится. Мишу мне жалко, жалко и погибшего человека.

— Восемь лет колонии не сломают человека?

— Не знаю. Я, слава богу, там не был, но это тяжело. Возможно, Ефремова помилуют и за примерное поведение выйдет раньше срока, ведь он уже все понял. (Евгений Белоусов)

Ранее стало известно, что Пресненский суд Москвы приговорил Михаила Ефремова к 8 годам заключения в колонии общего режима. Кроме того, артиста оштрафовали на 800 тысяч рублей в пользу Виталия Захарова, старшего сына погибшего водителя Сергея Захарова. Суд также постановил удовлетворить гражданские иски родственников погибшего и лишить Ефремова водительских прав на 3 года (мера вступит в силу после освобождения артиста).

Смертельное ДТП с участием Михаила Ефремова произошло 8 июня. Автомобиль артиста пересек двойную сплошную на Садовом кольце и столкнулся с «Ладой», водитель которой, курьер Сергей Захаров, умер в больнице от полученных травм. Экспертиза выявила следы алкоголя и наркотиков в крови артиста.