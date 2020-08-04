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В России за сутки — 5 159 новых случаев коронавируса

10:35
Эпидемия коронавируса в России. Фото AFP
Эпидемия коронавируса в России. Фото AFP
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В России продолжает распространяться коронавирусная инфекция.

По данным Роспотребнадзора, в России выявлено 5 159 новых случаев коронавируса в 83 регионах. Зафиксировано 144 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровело 7 878 человек.

Наибольший прирост зараженных — в Москве (691), Свердловской области (182), Ханты-Мансийском АО (177), Московской области (161) и Санкт-Петербурге (158).

Всего на сегодняшний день в России выявлено 861 423 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксирован 14 351 летальный исход, выздоровел 661 471 человек.

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