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Депутат Свищев назвал стратегической ошибкой решение МОК по Белоруссии

8 декабря 2020, 16:10
Здание МОК в Лозанне. Фото Reuters
Здание МОК в Лозанне. Фото Reuters

Член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев заявил, что Международный олимпийский комитет совершает простую стратегическую ошибку, приняв решение по Белоруссии.

— Мое мнение простое — МОК делает простую стратегическую ошибку, — приводит РИА «Новости» слова Свищева. — Мы сейчас не обсуждаем политическую ситуацию в Белоруссии. Мы сейчас не обсуждаем то, то, что МОК не должен реагировать на ситуацию в стране. И какие изменения происходят в той или иной стране, какие происходят (сдвижки) правительства.

По словам Свищева, в противном случае МОК станет политизированной организацией, которая будет обязана вмешиваться в те или иные выборы. Депутат подчеркнул, что смысл МОК быть аполитичной организацией, которая не должна реагировать на те или иные политические процессы.

В понедельник МОК объявил, что приостанавливает выплаты в национальные команды Белоруссии, за исключением связанных с подготовкой белорусских спортсменов к ближайшим Олимпиадам в Токио и Пекине. Кроме того, организация запретила руководителям национального олимпийского комитета Белоруссии, который возглавляет глава государства Александр Лукашенко, участвовать во всех мероприятиях под эгидой МОК, включая Олимпийские игры.

Дополнительная информация:

https://rsport.ria.ru/20201208/belorussiya-1588193245.html

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