В Британии стартовала вакцинация против коронавируса. Первым привитым мужчиной стал Уильям Шекспир

В Великобритании стартовала кампания по вакцинации против коронавируса, сообщает BBC. Первым человеком, получившим прививку вакцины «Пфайзер» стала 90-летняя Маргарет Кинэн.

Первым привитым мужчиной стал тезка и однофамилец легендарного английского драматурга — 81-летний Уильям Шекспир.

Первая партия вакцины, закупленная британским правительством, составляет 800 тысяч доз, из расчета по две дозы на человека.

Ожидается, что до конца декабря вакцинацию пройдут 4 миллиона британцев. Всего Великобритания закупила 40 миллионов доз.

По официальным данным в Великобритании зафиксировано порядка 1,74 миллиона случаев заболевания коронавирусом, умерли 61 434 человека.