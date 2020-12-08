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В Британии стартовала вакцинация против коронавируса. Первым привитым мужчиной стал Уильям Шекспир

8 декабря 2020, 20:04
90-летняя Маргарет Кинэн, первая британка, получившая вакцину от коронавируса «Пфайзер». Фото BBC
90-летняя Маргарет Кинэн, первая британка, получившая вакцину от коронавируса «Пфайзер». Фото BBC

В Великобритании стартовала кампания по вакцинации против коронавируса, сообщает BBC. Первым человеком, получившим прививку вакцины «Пфайзер» стала 90-летняя Маргарет Кинэн.

Первым привитым мужчиной стал тезка и однофамилец легендарного английского драматурга — 81-летний Уильям Шекспир.

Первая партия вакцины, закупленная британским правительством, составляет 800 тысяч доз, из расчета по две дозы на человека.

Ожидается, что до конца декабря вакцинацию пройдут 4 миллиона британцев. Всего Великобритания закупила 40 миллионов доз.

По официальным данным в Великобритании зафиксировано порядка 1,74 миллиона случаев заболевания коронавирусом, умерли 61 434 человека.

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