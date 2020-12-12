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Умер Валентин Гафт

11:46

Актер и поэт, народный артист России Валентин Гафт скончался в возрасте 85 лет.

«Сегодня не стало нашего Валентина Иосифовича Гафта», — сообщила пресс-служба театра «Современник», в котором артист служил с 1969 года.

Гафт родился 2 сентября 1935 года. Актер исполнил множество ролей в театре и кино. Гафт был болельщиком московского «Спартака».

Дополнительная информация:

https://vk.com/theatresovremennik?w=wall-477683_17948

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