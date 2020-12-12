Умер Валентин Гафт
Актер и поэт, народный артист России Валентин Гафт скончался в возрасте 85 лет.
«Сегодня не стало нашего Валентина Иосифовича Гафта», — сообщила пресс-служба театра «Современник», в котором артист служил с 1969 года.
Гафт родился 2 сентября 1935 года. Актер исполнил множество ролей в театре и кино. Гафт был болельщиком московского «Спартака».
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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