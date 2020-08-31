Свидетель заявил, что в момент ДТП Ефремов был за рулем

Актер Михаил Ефремов был за рулем джипа в момент ДТП, других пассажиров в машине не было, заявил свидетель Илья Бабиков на заседании в Пресненском суде, сообщает РИА «Новости».

— Я находился в момент аварии на Садовом кольце, был там с другом. Подбежал к черному джипу, я проверил другие двери на предмет пострадавших, их там не было, был один водитель, — заявил свидетель.

На вопрос прокурора, есть ли водитель в зале суда, свидетель ответил утвердительно, узнал в нем Ефремова.

Смертельное ДТП с участием Михаила Ефремова произошло 8 июня. Автомобиль артиста пересек двойную сплошную на Садовом кольце и столкнулся с «Ладой», водитель которой, курьер Сергей Захаров, умер в больнице от полученных травм.

Экспертиза выявила следы алкоголя и наркотиков в крови артиста. Изначально он признал вину в ДТП, но затем защита сменила тактику. После этого актер начал утверждать, что не помнит, как произошел инцидент.

Сейчас Ефремов находится под домашним арестом, ему грозит до 12 лет лишения свободы.