Старший сын водителя, погибшего в ДТП с Ефремовым, попросил приговорить актера к 8 годам заключения

Виталий Захаров, старший сын водителя Сергея Захарова, погибшего в ДТП с участием актера Михаила Ефремова, попросил приговорить артиста к 8 годам заключения. Это следует из заявления пострадавшего, которое зачитал его представитель Сергей Аверцев.

— Требую признать Ефремова Михаила Олеговича виновным и приговорить к реальному сроку лишения свободы, назначив наказание в виде лишения свободы на срок не менее восьми лет, — приводит ТАСС слова Аверцева.

Смертельное ДТП с участием Михаила Ефремова произошло 8 июня. Автомобиль артиста пересек двойную сплошную на Садовом кольце и столкнулся с «Ладой», водитель которой, курьер Сергей Захаров, умер в больнице от полученных травм.

Экспертиза выявила следы алкоголя и наркотиков в крови артиста. Изначально он признал вину в ДТП, но затем защита сменила тактику. После этого актер начал утверждать, что не помнит, как произошел инцидент.

Сейчас Ефремов находится под домашним арестом, ему грозит до 12 лет лишения свободы.