Режиссер «Современника» заявил, что найти замену Ефремову невозможно

Режиссер Сергей Газаров, в двух постановках которого участвовал актер Михаил Ефремов, заявил, что считает невозможной замену артиста. Ранее стало известно, что Пресненский суд Москвы приговорил Ефремова к 8 годам лишения свободы в колонии общего режима за смертельное ДТП в центре столицы.

— Что касается «Амстердама», спектакль делался на него, исходя из того, что он достаточно много знает про это, чувствует и принесет совершенно другой уровень, что и случилось, — приводит «Интерфакс» слова Газарова. — Представить себе, что его может заменить кто-то в театре «Современник», я не могу просто, там нет, на мой взгляд, точного распределения на эту роль. Понимаете, какая штука есть, Миша ведь не один, он в компании людей. представить, что там войдет кто-то другой, талантливый, замечательный артист, просто нарушится какая-то связь между всеми участниками, на этом очень много держится в этих спектаклях и это может принести непоправимый вред.

Пресненский суд Москвы приговорил Михаила Ефремова к 8 годам заключения в колонии общего режима. Кроме того, артиста оштрафовали на 800 тысяч рублей в пользу Виталия Захарова, старшего сына погибшего водителя Сергея Захарова. Суд также постановил удовлетворить гражданские иски родственников погибшего и лишить Ефремова водительских прав на 3 года (мера вступит в силу после освобождения артиста).

Смертельное ДТП с участием Михаила Ефремова произошло 8 июня. Автомобиль артиста пересек двойную сплошную на Садовом кольце и столкнулся с «Ладой», водитель которой, курьер Сергей Захаров, умер в больнице от полученных травм. Экспертиза выявила следы алкоголя и наркотиков в крови артиста.