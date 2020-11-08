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«Он что, кого-то убил, изнасиловал?!» Певица Лобода возмущена отлучением Дзюбы от сборной

8 ноября 2020, 23:57
Светлана Лобода. Фото Instagram
Светлана Лобода. Фото Instagram
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Певица Светлана Лобода поддержала игрока «Зенита» Артема Дзюбу после публикации видео интимного характера.

«Меня возмутил скандал, связанный с Артемом Дзюбой, из-за которого, капитана сборной лишили возможности участвовать в предстоящих матчах, — написала Лобода в Instagram. — Что вообще происходит, люди?! Где право на приватную жизнь?

Он что, кого-то убил, изнасиловал?! Так видео для частного просмотра, которое никого не оскорбляет, не обижает, не унижает, ломает карьеру человека! Он имеет на него право!!

Кто из парней этим не занимается?! А девушки? Почему все молчат?! Почему на государственном уровне не поднят до сих пор вопрос о праве на частную жизнь?!

Выдающиеся спортсмены, артисты и другие публичные люди оказываются жертвами любителей залезть в чужую спальню!"

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