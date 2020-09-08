«Он был мне друг. Давай! Налей!» Шнуров написал стихотворение о Ефремове

Вокалист группы «Ленинград» Сергей Шнуров написал стихотворение об актере и известном болельщике «Спартака» Михаиле Ефремове. Сегодня артист был осужден на восемь лет по делу о ДТП со смертельным исходом.

Судьба несет неудержимо,

С подмостков, через суд на кичу.

Восьмерка общего режима...

«Артистом» там его все кличут.

Он был мне друг. Давай! Налей!

Эх, Мишка, Мишка, ты ли это?

Не ждут уже твоих ролей

Как гражданина и поэта.

Бухали. Да. Были года.

Угар всенощный и буза.

С тобой ведь мог бы быть тогда...

Но, я нажал на тормоза.

Из бара ты бежал в магаз,

Вонзив в себя бухла кинжал.

На всех парах давил на газ

Последовательно гнал и жал.

И вот приехал, все финал

Эх, Мишка, Мишка, ты ли это?

Только ленивый не пинал,

И гражданина и поэта, — написал Шнуров в стихотворении.

Стих был опубликован на странице певца в Instagram. Также он выложил фото совместного выступления с Ефремовым.