Журналист «Спорт-Экспресса» Владимир Иванов стал победителем Х Всероссийского фестиваля-конкурса спортивной журналистики «Энергия побед» в номинации «Лучшая публикация в федеральных СМИ».

Жюри отметило его интервью с известным телекомментатором биатлона и велоспорта Сергеем Курдюковым. Стоит отметить, что конкурентами Иванова в финальной тройке стали еще два представителя «Спорт-Экспресса» — Юрий Голышак и Игорь Рабинер.

Всего же на конкурс в нынешнем году поступило 319 работ из более чем 60 регионов России и 11 зарубежных стран.

Среди журналистов региональных изданий был отмечен представитель белгородского журнала «Спортивная смена» Александр Куликов. В номинации «Лучшая публикация среди русскоязычных иностранных СМИ» победил автор минского «Прессбола» Сергей Щурко. Лучшим молодым журналистом признали Анастасию Самохвалову из Луганска, которой всего 10 лет.

Специальный приз ОКР «Юбилей» получил исполнительный директор МИА «Россия сегодня» Василий Конов. За развитие спортивной журналистики в России отметили известного комментатора Юрия Розанова. (Антон Бабошин)

Всероссийский фестиваль-конкурс спортивной журналистики «Энергия побед»

«Лучшая публикация» среди федеральных СМИ

1. Владимир Иванов, «Спорт-Экспресс»

2. Игорь Рабинер, «Спорт-Экспресс»

3. Юрий Голышак, «Спорт-Экспресс»

«Лучшая публикация» среди региональных СМИ

1. Александр Куликов, «Спортивная смена», г. Белгород

2. Диана Магомаева, портал «Это Кавказ», г. Грозный

3. Юрий Сейидов, «Горняцкая правда», г. Коркино, Челябинская область

«Лучшая публикация» среди иностранных русскоязычных СМИ

1. Сергей Щурко, «Прессбол», г. Минск

2. Юрий Михалевич, сайт хоккейного клуба «Динамо-Минск», Беларусь

3. Виктор Хохлюк, портал «Sportsarena.Kz», Казахстан