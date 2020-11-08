«Не сразу понял, кто такой Дзюба». Актер Панин записал видео о футболисте

Известный актер Алексей Панин рассказал о своем отношении к ситуации, в которой оказался нападающий «Зенита» и сборной России Артем Дзюба.

«Дзюба? Дзюба? Я не сразу понял, о ком идет речь. Потом залез в ленту новостей. Стал искать Панина, а там везде Дзюба. Не понимаю, о чем идет речь. Я в Испании, так далек от этого г***, — сказал Панин в Instgaram. — Почти каждый мужчина отправляет своей женщине интим-фото. Женщины — мужчинам. Все занимаются мастурбацией. Все получают удовольствие».

При этом актер, который ранее попадал в не менее громкие скандалы, записал видео в футболке сборной России. Он сообщил, что надел майку Романа Павлюченко.

Накануне в сеть попало интимное видео с капитаном питерцев и национальной команды Дзюбой. На фоне инцидента игрок закрыл профиль в Instagram, был исключен из сборной и лишен капитанской повязки в клубе.