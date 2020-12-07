Минздрав предложил запретить передвижение между регионами из-за коронавируса

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что в необходимо ограничить передвижение граждан между и внутри регионов страны. По его словам, такая мера необходима из-за распространения второй волны коронавируса.

«Вторая волна показывает нам, что возникающие очаги внутри страны в том числе требуют, наверное, рассмотрения определенного ограничения передвижения физических лиц, в том числе между субъектами, а также подчас и внутри субъектов, чтобы ограничить распространение инфекции», — цитирует Мурашко «РИА Новости».

По данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, всего в России было 2 460 770 случаев заражения ковидом. Из них выздоровели 1 937 738 человек, умерли 43 141.

Ожидается, что 10-12 декабря в Москве будет пик по количеству активных случаев заболевания коронавирусом. В столице болеть будут около 149-151 тысячи человек.

В Санкт-Петербурге пик ожидается 15-16 декабря, когда болеть будут порядка 64-65 тысяч человек.

В Москве и Московской области уже началась массовая вакцинация россиян от коронавируса. В первую очередь прививаться будут люди из групп риска.

В России в первую волну коронавируса вводились некоторые ограничения на передвижения. Например, использовались цифровые пропуски. На даннный момент Роспотребнадзор рекомендует не ходить в гости и приглашать к себе домой родственников или друзей. Также ведомство настоятельно рекомендует ношение масок при посещении мест массового скопления людей, в том числе торговых центров.