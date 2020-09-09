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Михаил Ефремов получил первую передачу в СИЗО

9 сентября 2020, 15:10
Михаил Ефремов. Фото Павел Бедняков, «Известия».
Михаил Ефремов. Фото Павел Бедняков, «Известия».
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Актер Михаил Ефремов, приговоренный к восьми годам колонии общего режима за ДТП, в котором погиб курьер Сергей Захаров, получил первую передачу в СИЗО, сообщает РБК. В ней то, что он вчера просил — сигареты, сахар и чай.

Ефремов находится в нормальном физическом состоянии и условиях, ни на что не жалуется.

Пресненский суд Москвы 8 сентября заключил под стражу Михаила Ефремова, приговорив его к восьми годам лишения свободы и признав виновным в ДТП со смертельным исходом.

Авария с участием артиста произошла 8 июня, когда он в состоянии алкогольного опьянения сел за руль Jeep Grand Cherokee и въехал в фуру Lada. Водитель второй машины Сергей Захаров скончался от полученных травм в больнице.

Дополнительная информация:

https://www.rbc.ru/rbcfreenews/5f58ac0d9a79475fdc7812f2?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop

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