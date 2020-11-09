Лидер «Коррозии металла»: «Как у Дзюбы с такой зарплатой может не быть телок? Как он тогда будет забивать голы?»

Музыкант, лидер трэш-метал группы «Коррозия металла» Сергей Троицкий, более известный под сценическим псевдонимом «Паук», прокомментировал скандал вокруг размещения видео интимного содержания нападающего «Зенита» Артема Дзюбы.

— Это все понятно. Сколько получает денег игрок сборной России? Допустим, миллион евро. Как у человека, который получает миллион евро, не может быть любовницы или какой-то другой телки? Да это любому мужчине в кайф, женатому или холостому, — сказал Троицкий корреспонденту «СЭ». — Чтобы гол забить в ворота, ему нужна какая-то романтическая связь. Иначе для чего он будет гол забивать? С такими деньгами он вообще может голы не забивать. Что его может подтолкнуть к успешным действиям? Можем говорить, как французы: «Шерше ля фам!» (Ищите женщину. — Прим. «СЭ»). (Сергей Федоров)