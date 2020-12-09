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В России за сутки выявлено 26 190 новых случаев коронавируса

12:00
Эпидемия коронавируса в России. Фото AFP
Эпидемия коронавируса в России. Фото AFP
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В России продолжает распространяться коронавирусная инфекция.

За последние сутки в России выявлено 26 190 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 18,1 процента не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 559 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровело 26 266 человек.

Наибольший прирост зараженных — в Москве (5 145), Санкт-Петербурге (3 761), Московской области (1 372), Нижегородской области (494) и Архангельской области (396).

Всего на сегодняшний день в России выявлено 2 541 199 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 44 718 летальных исходов, выздоровело 2 007 792 человека.

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Материалы сюжета: Спорт и коронавирус: главное




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