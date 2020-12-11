В России установлен новый антирекорд по количеству смертей от коронавируса за сутки
В России продолжает распространяться коронавирусная инфекция.
За последние сутки в России выявлено 28 585 новых случаев коронавируса в 84 регионах. Из них 16,1 процента не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 613 летальных исходов (самый высокий показатель за период пандемии на 11 декабря 2020 года). За сутки в России полностью выздоровел 26 171 человек.
Наибольший прирост зараженных — в Москве (7 215), Санкт-Петербурге (3 779), Московской области (1 370), Нижегородской области (495) и Республике Карелия (427).
Всего на сегодняшний день в России выявлено 2 597 711 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 45 893 летальных исхода, выздоровело 2 059 840 человек.
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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