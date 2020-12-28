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В России за стуки выявлено 27 787 новых случаев коронавируса

28 декабря 2020, 10:53
Эпидемия коронавируса в России. Фото Reuters
Эпидемия коронавируса в России. Фото Reuters
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В России продолжает распространяться коронавирусная инфекция.

За последние сутки в России выявлено 27 787 новых случаяев коронавируса в 84 регионах. Из них 13,5 процента не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 487 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровело 20 480 человек.

Наибольший прирост зараженных — в Москве (6 253), Санкт-Петербурге (3 748), Московской области (1 606), Нижегородской области (502) и Свердловской области (404).

Всего на сегодняшний день в России выявлено 3 078 035 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 55 265 летальных исходов, выздоровело 2 471 309 человек.

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