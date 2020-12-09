Главное о коронавирусе в России и мире на 9 декабря: статистика и факты
В России и мире продолжает распространяться коронавирусная инфекция.
Коронавирус в России
За последние сутки в России выявлено 26 190 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 18,1 процента не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 559 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровело 26 266 человек.
Наибольший прирост зараженных — в Москве (5 145), Санкт-Петербурге (3 761), Московской области (1 372), Нижегородской области (494) и Архангельской области (396).
Всего на сегодняшний день в России выявлено 2 541 199 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 44 718 летальных исходов, выздоровело 2 007 792 человека.
— Количество выздоровевших от коронавируса в России за весь период пандемии превысило 2 миллиона человек.
— Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что вакцину против коронавируса доставят во все регионы страны после 10 декабря.
Коронавирус в мире
По данным Worldometers, на день 9 декабря общее число зараженных коронавирусом в мире — 68 630 771.
Первое место по числу зараженных занимают США — 15 594 534 человек. Далее идут Индия (9 735 975) и Бразилия (6 675 915).
По количеству смертельных случаев также лидируют США — 293 496. В тройку самых неблагоприятных регионов входят Бразилия (178 184) и Индия (141 398).
— Президент США Джо Байден пообещал провести 100 миллионов вакцинаций в первые 100 дней после вступления на пост главы страны.
— Правительство Германии планирует значительно усилить ограничения, связанные с пандемией, после Рождества. Сообщается, что с 27 декабря по 3 или 10 января будут работать только супермаркеты, школьные каникулы будут продлены.
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