Коронавирус в России: главное на утро 4 августа

Продолжается рост числа зараженных новой коронавирусной инфекцией в России.

По последним данным Роспотребнадзора, в России выявлено 856 264 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 14 207 летальных исходов, выздоровели 653 593 человека.

— Россия будет поставлять отечественный препарат «Авифавир» для лечения от коронавируса странам Латинской Америки. Препарат будет продаваться в Аргентине, Боливии, Гондурасе, Парагвае, Сальвадоре, Уругвае и Эквадоре.

— Заведующая кафедрой инфекционных болезней РУДН Галина Кожевникова выразила опасения в связи с возвращением россиян с курортов осенью этого года. По ее словам, это может повлечь за собой рост числа новых случаев заражения коронавирусом. Тем не менее, Кожевникова отметила, что волна не будет сильной.

— Директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург объяснил, почему вакцина от коронавируса будет временно недоступна для детей. Ученый пояснил, что по законодательству детям можно предлагать новый препарат только после того, как этот препарат прошел полный цикл испытаний на взрослых.