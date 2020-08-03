Коронавирус в мире: главное на утро 3 августа

В мире продолжается распространение коронавирусной инфекции.

По данным Worldometers на утро 3 августа, общее число зараженных коронавирусом в мире — 18 236 624. Зафиксировано 692 819 летальных исходов, вылечились 11 446 952 человека.

Первое место по числу зараженных занимают США — 4 813 647 человек. Далее идут Бразилия (2 733 677), Индия (1 805 838), Россия (850 870) и ЮАР (511 485).

По числу смертей от коронавируса лидируют США (158 365), Бразилия (94 130), Мексика (47 746), Великобритания (46 201) и Индия (38 176).

— Премьер-министр самопровозглашенной республики Косово Авдулла Хоти заразился коронавирусом.

— Коронавирус вызывает сильную иммунную реакцию, которая мешает бороться с инфекцией, считают ученые из Университета Сан-Франциско.

— В США благодаря коронавирусу две сестры смогли найти друг друга, расставшись 50 лет назад. Они случайно встретились в реабилитационном центре.

— Глава МВД Индии Амит Шах сообщил, что заразился коронавирусом.