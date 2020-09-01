Количество случаев коронавируса в России превысило 1 миллион

Количество зарегистрированных случаев коронавируса в России превысило 1 миллион, сообщает Роспотребнадзор.

По последним данным, за весь период пандемии в стране зафиксировано 1 000 048 случаев заражения коронавирусной инфекцией. За все время зафиксировано 17 299 летальных исходов, выздоровело 815 705 человек.

По данным Worldometers, Россия — 4-я страна в мире по количеству зарегистрированных случаев коронавируса. На первом месте — США (6 211 296), ниже — Бразилия (3 910 901) и Индия (3 694 878).